Pensione di invalidità: chi la percepisce può richiedere il bonus Covid 600 euro? (Di lunedì 20 aprile 2020) Il bonus Covid 600 euro rischia di creare una discriminazione tra lavoratori autonomi e liberi professionisti “malati”. Infatti, i soggetti che per il solo fatto di essere titolari dell’assegno ordinario di invalidità (AOI), che spetta in funzione dei contributi versati e della condizione di disabilità, non possono presentare domanda per ricevere il bonus di 600 euro. Diversamente, gli autonomi e liberi professionisti che presentano particolari patologie per cui rientrano tra i cd. “invalidi civili”, è esclusa ogni incompatibilità con il predetto bonus. Quindi, l’una tantum è prevista per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti “sani” che hanno subito un danno economico e a quelli invalidi civili che già percepiscono una prestazione assistenziale dall’Inps. Rimangono fuori ... Leggi su leggioggi Pensione invalidità 67% : cosa spetta - agevolazioni e requisiti medici

