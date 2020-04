Pauline Ducruet | la pandemia non ferma la figlia di Stéphanie di Monaco

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) La tabella di marcia indicava la primavera/estate 2020 come la stagione in cui i suoi abiti avrebbero preso vita addosso a persone vere che camminano per le strade di città e non su una passerella della Fashion Week di Parigi. Pauline Ducruet ha esordito come stilista poco più di un anno fa quando dopo anni di studi ha deciso di lanciare un brand tutto suo, Alter. La sua prima collezione è in vendita on line. Pochi pezzi che rispondono alla filosofia della stilista che si può riassumere in una terna di aggettivi: eco-responsabile, inclusiva e innovativa.