Pattinaggio di figura | nella stagione 2020-2021 non cambierà il tema della rhythm dance

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) Per venire incontro a tutti gli atletispecialitàdanza sul ghiaccio didiin questa fase di stallo dettata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, il comitato tecnico dell‘International Skating Union ha deciso per la prossima annata sportiva di non cambiare ilmantenendo quellopassata agli archivi. I danzatori dovranno quindi nuovamente utilizzare delle musiche provenienti dal mondo del Musical o dell’Operetta, inserendo come schema obbligatorio il pattern di Finnstep, il relativo pattern style type, la sequenza di passi e il sollevamento. La notizia, che era nell’aria già da alcune settimane, è stata ufficializzata tramite il comunicato ISU numero 2314 pubblicato lunedì 20 settembre; lo stesso metro è stato usato per la categoria Junior, dove ...