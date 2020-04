Patologie reumatologiche: nasce un nuovo centro di ricerca (Di lunedì 20 aprile 2020) nasce a Milano un centro di ricerca per le Patologie reumatologiche. Un progetto unico in Italia, frutto dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e all’ASST Gaetano Pini-CTO e già a lavoro sul Covid-19. Scopo del centro di ricerca, inizialmente attivo per tre anni, è studiare l’evoluzione delle Patologie reumatologiche dal bambino, all’adulto, all’anziano con un focus sulla transizione, ossia il momento in cui il paziente lascia il pediatra per farsi seguire dal reumatologo dell’adulto. L’unicità del progetto sta nel fatto che può giovare della presenza all’interno della stessa struttura ospedaliera di docenti provenienti da discipline diverse (reumatologia, ortopedia, radiologia), ma complementari e orientate allo studio dell’apparato muscoloscheletrico e alla patogenesi ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 aprile 2020)a Milano undiper le. Un progetto unico in Italia, frutto dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e all’ASST Gaetano Pini-CTO e già a lavoro sul Covid-19. Scopo deldi, inizialmente attivo per tre anni, è studiare l’evoluzione delledal bambino, all’adulto, all’anziano con un focus sulla transizione, ossia il momento in cui il paziente lascia il pediatra per farsi seguire dal reumatologo dell’adulto. L’unicità del progetto sta nel fatto che può giovare della presenza all’interno della stessa struttura ospedaliera di docenti provenienti da discipline diverse (reumatologia, ortopedia, radiologia), ma complementari e orientate allo studio dell’apparato muscoloscheletrico e alla patogenesi ...

ChahtaYumi : RT @LaStatale: ???? A #Milano un Centro di #ricerca per le patologie #reumatologiche. Il progetto di #ASSTGaetanoPiniCTO e @LaStatale, unico… - icastilloval : RT @LaStatale: ???? A #Milano un Centro di #ricerca per le patologie #reumatologiche. Il progetto di #ASSTGaetanoPiniCTO e @LaStatale, unico… - LaStatale : ???? A #Milano un Centro di #ricerca per le patologie #reumatologiche. Il progetto di #ASSTGaetanoPiniCTO e… - tiSOStengo_it : Al Gaetano Pini un centro di ricerca per le patologie reumatologiche unico in Europa - tecnomedics : Nasce a Milano un centro di ricerca per le patologie reumatologiche -

Ultime Notizie dalla rete : Patologie reumatologiche Patologie reumatologiche: nasce un nuovo centro di ricerca DiLei Patologie reumatologiche: nasce un nuovo centro di ricerca

Nasce a Milano un centro di ricerca per le patologie reumatologiche. Un progetto unico in Italia, frutto dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e all’ASST Gaetano Pini-CTO e già a ...

Coronavirus in Campania, pronte sei terapie per battere il Covid-19

La Regione Campania ha attivato con Aifa una rete nazionale per l'importazione dei farmaci a livello centrale in modo da ottimizzare le scorte, e ha adottato alcune misure che consentano di ...

Nasce a Milano un centro di ricerca per le patologie reumatologiche. Un progetto unico in Italia, frutto dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e all’ASST Gaetano Pini-CTO e già a ...La Regione Campania ha attivato con Aifa una rete nazionale per l'importazione dei farmaci a livello centrale in modo da ottimizzare le scorte, e ha adottato alcune misure che consentano di ...