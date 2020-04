Partite Iva e autonomi: il bonus sale da 600 a 800 euro ma con tetto al reddito (Di lunedì 20 aprile 2020) Partite Iva: il bonus sale da 600 a 800 euro ma con tetto al reddito L’esercito delle Partite Iva e liberi professionisti figura sicuramente tra le categorie più provate dall’emergenza Coronavirus. Ed è anche per loro che in queste ore Governo e opposizione si stanno ancora confrontando. Si pensa a una proroga del bonus da 600 euro e a un amento dell’importo. Secondo fonti del Tesoro, infatti, l’indennità aumenterà da 600 a 800 euro, ma non tutti ne beneficeranno. La platea dei percettori verrà ristretta per una questione di coperture. Al momento non si hanno informazioni ancora dettagliate ma potrebbero essere rivisti i requisiti di accesso rispetto a quelli definiti dal decreto Cura Italia. Le finanze dello Stato sono molto provate e, per rendere questa operazione possibile, sarà quindi necessario ridurre la platea ... Leggi su tpi Il nuovo decreto : bonus figli e aiuti per colf Alle partite Iva 800 euro (per due mesi)

Bonus 800 euro Partite Iva e autonomi : quando arriva - servirà una nuova domanda e ci saranno nuovi requisiti? Le ipotesi

Partite IVA - il bonus a 800 euro ma con tetto al reddito (Di lunedì 20 aprile 2020)Iva: ilda 600 a 800ma conalL’esercito delleIva e liberi professionisti figura sicuramente tra le categorie più provate dall’emergenza Coronavirus. Ed è anche per loro che in queste ore Governo e opposizione si stanno ancora confrontando. Si pensa a una proroga delda 600e a un amento dell’importo. Secondo fonti del Tesoro, infatti, l’indennità aumenterà da 600 a 800, ma non tutti ne beneficeranno. La platea dei percettori verrà ristretta per una questione di coperture. Al momento non si hanno informazioni ancora dettagliate ma potrebbero essere rivisti i requisiti di accesso rispetto a quelli definiti dal decreto Cura Italia. Le finanze dello Stato sono molto provate e, per rendere questa operazione possibile, sarà quindi necessario ridurre la platea ...

PaolaPisano_Min : La Firma Remota garantisce altissimi livelli di sicurezza anche da mobile, sia per cittadini che per partite IVA. P… - NicolaPorro : #Decretoliquidità, i soldi destinati alle #partiteiva non tornano e @leopoldogasbarr ci spiega perché ???? - LegaSalvini : #Salvini a #nonèlarena: 'Nel decreto del Governo è previsto che migliaia di partite IVA o autonomi non percepiscano… - n9ve2 : RT @tempoweb: Mini prestito del #governo, chi prova a prendere i soldi viene trattato da criminale - Aledacasa63 : RT @AMorelliMilano: #CONTE SE NE FREGA! Proprio in questo momento in cui dal governo non arrivano aiuti per lavoratori in cassa integrazion… -