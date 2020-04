Papa Francesco: "I politici cerchino il bene del Paese, non del partito" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Preghiamo per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica - la politica è una forma alta di carità -, per i partiti politici dei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese, e non il bene del proprio partito”. Lo ha detto Papa Francesco all’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.Commentando nell’omelia le letture del giorno, il Papa ha sottolineato che “essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Si devono fare, questo è vero. Ma se tu ti fermi lì non sei un buon cristiano”.“Essere cristiano - ha spiegato - è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e ti porti. Ti porti dove lui vuole”. “Nella nostra vita cristiana - ha osservato Francesco - tante volte ci fermiamo, come Nicodemo, davanti al ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Papa Francesco : “I politici cerchino il bene del paese”

Papa Francesco diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1 : misericordia ‘contro’ il virus

Papa Francesco al Governo : riapriamo le Chiese - la messa senza popolo è un pericolo (Di lunedì 20 aprile 2020) “Preghiamo per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica - la politica è una forma alta di carità -, per i partitidei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemiainsieme ildel, e non ildel proprio”. Lo ha dettoall’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta.Commentando nell’omelia le letture del giorno, ilha sottolineato che “essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Si devono fare, questo è vero. Ma se tu ti fermi lì non sei un buon cristiano”.“Essere cristiano - ha spiegato - è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e ti porti. Ti porti dove lui vuole”. “Nella nostra vita cristiana - ha osservato- tante volte ci fermiamo, come Nicodemo, davanti al ...

Pontifex_it : Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua misericordia.… - vaticannews_it : #19aprile, nella Domenica dedicata alla #DivinaMisericordia #PapaFrancesco ribadisce che 'questa pandemia ci ricord… - Avvenire_Nei : Divina Misericordia. Il Papa: non ci colpisca un virus peggiore, l’egoismo indifferente - porzid : RT @AcsNewsUmbria: CORONAVIRUS: “TAMPONI PER TUTTI NEI PENITENZIARI. MISURE STRAORDINARIE PER DETENUTI, AGENTI E OPERATORI” – NOTA DI PORZI… - giovanni_lippi : RT @SJosemariait: Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di… -