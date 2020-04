Papa Francesco diretta Messa Santa Marta Video Rai 1 | misericordia ‘contro’ il virus

Pontifex_it : Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua misericordia.… - Avvenire_Nei : Divina Misericordia. Il Papa: non ci colpisca un virus peggiore, l’egoismo indifferente - vaticannews_it : #19aprile, nella Domenica dedicata alla #DivinaMisericordia #PapaFrancesco ribadisce che 'questa pandemia ci ricord… - normiebelo : RT @Pontifex_it: Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua misericordia. #DomenicadellaMisericordia… - DrKing77 : RT @Pontifex_it: Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie, per farci scoprire la sua misericordia. #DomenicadellaMisericordia… -

