Papà e mamma sono medici sono eroi | ma Emma piange

bevsidewatson : @sanguinefennica un sacco di gente mi sta dicendo Martina, mamma papà mi dicono dalla regia che avete sbagliato tutto ?? - breathinhes : 24 motivi, 24 nomi 1-Carlotta 2-Alessia 3-Luigi 4-Angelo 5-papà 6-Salvatore 7-Alessio 8-tanti 9-Emma 10-Gi… - thejacktwist : RT @pervdadfred: I did it as child, while mom visited the neighbor I sucked my sleeping dad. / Lo facevo da piccolo, mentre mamma visitava… - lidixxxmowgli : @zizouliberable mamma marocchina e papà algerino ma il mio cuore è palestinese???? - zizouliberable : @lidixxxmowgli Sono per niente ahaha ma tahya falestin (papà è marocchino, mia mamma italiana) tu? -

Ultime Notizie dalla rete : Papà mamma «Famiglia decimata dal Coronavirus. E dopo essere usciti dall’ospedale di Alzano nessuno ci ha controllati» Corriere della Sera