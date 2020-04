Padova, trapianto di cuore numero mille: “Garantiamo cure complicate nonostante il coronavirus” (Di lunedì 20 aprile 2020) A Padova l'azienda ospedaliera festeggia il trapianto di cuore numero mille. "In altre occasioni avremmo festeggiato in modo diverso, ma vogliamo far sapere che il nostro ospedale sta garantendo anche le cure più complicate. nonostante il coronavirus continuiamo a fare circa 180 interventi chirurgici al giorno", così il direttore generale Luciano Flor. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Al'azienda ospedaliera festeggia ildi. "In altre occasioni avremmo festeggiato in modo diverso, ma vogliamo far sapere che il nostro ospedale sta garantendo anche lepiùil coronavirus continuiamo a fare circa 180 interventi chirurgici al giorno", così il direttore generale Luciano Flor.

