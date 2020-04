Oroscopo Paolo Fox domani | 21 aprile 2020 | pronostici in anteprima

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) I pianeti sono lì per essere studiati, con i loro movimenti in opposizione o congiunzione. A breve sarà il momento del Toro, ma cosa vorrà significare per gli altri segni? Scopriamolo con le anticipazioni diFox per, 21. Al solito, l’diFox è confrontabile con l’del giorno in libera sintesi dall’app Astri. Utile poi uno sguardo alle previsioni die della settimana.Fox,21per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 21: Ariete La tua giornata sarà molto gradevole. Una nuova fase più positiva inizierà dopo un inizio molto difficile della settimana. I progetti che stavano aspettando da alcuni giorni ricominceranno.Fox 21: Toro Questi ultimi giorni ti hanno fatto arrabbiare, forse a causa del comportamento ...