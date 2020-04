One Piece: la serie anime in pausa forzata per il Coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) La serie anime di One Piece va in pausa a causa del Coronavirus: la notizia che ha tenuto con il fiato sospeso i fan dell'opera di Eiichiro Oda è stata confermata dalla Toei Animation. La serie anime di One Piece va in pausa a causa del Coronavirus: dopo il manga la brutta notizia arriva anche per gli episodi che la Toei Animation manda in onda ogni domenica mattina. Il 26 aprile non ci sarà nessuna nuova puntata direttamente da Wano, dove Cappello di Paglia e alleati si trovano al momento, e, vista la complicata situazione internazionale, non è facile dire quando riusciremo a vedere i pirati più famosi del piccolo schermo di nuovo in azione. Nel frattempo la Toei correrà ai ripari ritrasmettendo dall'inizio la saga di Wanokuni. Il dubbio era stato già insinuato, ... Leggi su movieplayer One Piece e Weekly Shonen Jump in pausa per Coronavirus : ecco quando

Shueisha - editore di One Piece e Dragon Ball - ha chiuso gli uffici a causa di un contagio da coronavirus

