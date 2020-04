Olimpiadi Atlanta 1996 | il medagliere e tutti i podi azzurri La miglior edizione moderna

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) I Giochi della ventiseiesima Olimpiade si tengono ad, negli Stati Uniti, nel, ed iniziano il 19 luglio per terminare il 4 agosto. L’Italia partecipa con una delegazione di 346 atleti, 242 uomini e 104 donne, in 20 discipline, e coglie 35, con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi, piazzandosi al sesto posto nelgenerale. Il portabandiera è Giovanna Trillini. Dal ciclismo arrivano cinque medaglie, con la pista che regala gli ori di Andrea Collinelli nell’inseguimento maschile, Silvio Martinello nella corsa a punti ed Antonella Bellutti nell’inseguimento femminile, mentre nella mountain bike Paola Pezzo vince tra le donne, infine la strada porta l’argento di Imelda Chiappa nella gara in linea femminile. Sono ben sette le medaglie nella scherma, con gli ori di Alessandro Puccini nel fioretto individuale maschile e ...