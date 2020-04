Novantuno anni e di buona «Costituzione» (Di lunedì 20 aprile 2020) Oggi, Natale di Roma, Gianni Ferrara compie 91 anni e la comunità de il manifesto vuole festeggiarlo. I lettori di questo giornale conoscono bene la passione e l’impegno di questo grande vecchio del costituzionalismo italiano. Non c’è battaglia per i diritti dei più fragili che non abbia visto un suo intervento, perlopiù «in disaccordo». Una indomita vis polemica che ha la sua origine nella caparbia volontà di contrastare l’egemonia del pensiero unico neoliberista, ma anche nella assoluta convinzione che solo … Continua L'articolo Novantuno anni e di buona «Costituzione» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 20 aprile 2020) Oggi, Natale di Roma, GiFerrara compie 91e la comunità de il manifesto vuole festeggiarlo. I lettori di questo giornale conoscono bene la passione e l’impegno di questo grande vecchio del costituzionalismo italiano. Non c’è battaglia per i diritti dei più fragili che non abbia visto un suo intervento, perlopiù «in disaccordo». Una indomita vis polemica che ha la sua origine nella caparbia volontà di contrastare l’egemonia del pensiero unico neoliberista, ma anche nella assoluta convinzione che solo … Continua L'articoloe di» proviene da il manifesto.

jan_novantuno : RT @albertoinfelise: Auguri a @lucasofri e a @ilpost, che nei loro primi dieci anni-hanno creato una cosa che prima non c'era, nella forma… - jan_novantuno : RT @lasoncini: Quando penso che questo l'ho scritto prima che iniziaste a menarcela quotidianamente a sangue sul dramma dei vostri figli pr… - jan_novantuno : RT @CsFumetto: Gene Deitch, tra più importanti animatori di sempre, è morto all’età di 95 anni a Praga. Aveva diretto classici come 'Munroe… - jan_novantuno : Penso ai protagonisti. Penso a chi c'è dietro la macchina da presa. Penso a chi, in questi anni, ha dato ogni cosa… - jan_novantuno : RT @albertoinfelise: Anni fa, in cronaca, gli storni si ammassano su Roma e cacano. Telefona un lettore: - Mortacci vostra e de Gozzilla -… -

Ultime Notizie dalla rete : Novantuno anni Novantuno anni e di buona «Costituzione Il Manifesto Novantuno anni e di buona «Costituzione»

Nel 2021 compiremo i 50 anni in edicola e vogliamo far crescere insieme questo esperimento unico di informazione libera, critica e autofinanziata dai lettori. Vogliamo un sito grande, che rispetti la ...

Non può andare in farmacia ma le servono le medicine. Anziana aiutata dai carabinieri

E i carabinieri si sono subito messi in moto. E' successo domenica pomeriggio, 19 aprile, a Montespertoli dove a chiedere aiuto al 112 è stata una pensionata di novantuno anni. Una pattuglia della ...

Nel 2021 compiremo i 50 anni in edicola e vogliamo far crescere insieme questo esperimento unico di informazione libera, critica e autofinanziata dai lettori. Vogliamo un sito grande, che rispetti la ...E i carabinieri si sono subito messi in moto. E' successo domenica pomeriggio, 19 aprile, a Montespertoli dove a chiedere aiuto al 112 è stata una pensionata di novantuno anni. Una pattuglia della ...