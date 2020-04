Novak Djokovic: "Sono contrario ai vaccini, non vorrei essere costretto a farlo. Potrei non tornare in campo" (Di lunedì 20 aprile 2020) “Personalmente Sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare”. Novak Djokovic così si è espresso durante una conversazione chat su Facebook, con diversi atleti serbi, secondo quanto riporta il Guardian.Il numero 1 del tennis mondiale ha parlato della possibilità di dover assumere il vaccino per viaggiare, a causa del coronavirus. “Ma se diventa obbligatorio, cosa accadrà? Dovrò prendere una decisione. Ho i miei pensieri sulla questione e se quei pensieri cambieranno ad un certo punto, non lo so”.“Ipoteticamente, se la stagione dovesse riprendere a luglio, agosto o settembre, sebbene improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito subito dopo che saremo fuori dalla quarantena rigorosa e non c’è ancora nessun vaccino” ... Leggi su huffingtonpost Tennis - Novak Djokovic : “Sono contrario alla vaccinazione per il Covid-19. Non so se il mio pensiero cambierà”

