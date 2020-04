Notizie del giorno – Coronavirus, morto ex Milan. Lutto Real Madrid, messaggi “hot” calciatore a traduttrice (Di lunedì 20 aprile 2020) Notizie del giorno – “Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni ’60, venuto a mancare oggi all’età di 74 anni. Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari”. Con questo comunicato pubblicato sul profilo Twitter, il Milan ha confermato la morte di Urano Navarrini, l’ex calciatore era risultato positivo al Coronavirus, come riporta anche ‘La Stampa’. Non solo quella rossonera, ha indossato anche le maglie di (LA NOTIZIA COMPLETA) “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Aurelio Campa, che fu un giocatore del nostro club durante le stagioni 1953-54 e 1954-55. Il Real Madrid CF vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto e affetto ai suoi parenti e persone care, condoglianze che si ... Leggi su calcioweb.eu Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 20 : 10

Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 18 : 10

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Chiusa una delle terapie intensive al Niguarda di Milano (Di lunedì 20 aprile 2020)del– “Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni ’60, venuto a mancare oggi all’età di 74 anni. Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari”. Con questo comunicato pubblicato sul profilo Twitter, ilha confermato la morte di Urano Navarrini, l’ex calciatore era risultato positivo al, come riporta anche ‘La Stampa’. Non solo quella rossonera, ha indossato anche le maglie di (LA NOTIZIA COMPLETA) “IlCF, il suo presidente e il Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Aurelio Campa, che fu un giocatore del nostro club durante le stagioni 1953-54 e 1954-55. IlCF vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto e affetto ai suoi parenti e persone care, condoglianze che si ...

borghi_claudio : In attesa del via libera dal padrone. Con comodo. Tanto siamo l'unico paese al mondo dove lavoratori e imprese non… - Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - MinisteroSalute : In un mese reclutati 20.040 tra medici, infermieri e operatori sanitari contro il #Covid19. @robersperanza:'Risult… - CarenteStella : RT @andiamoviaora: @SalvatoreTrim13 @Angela300564201 @Annalis52692324 @anna29723176 @lameduck1960 @MLeonesiculo @cristian_paroli @71_cristi… - MCafe24 : Elliott sfrutta le onde di mercato del Covid-19 per tornare subito in Champions - -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Muore a Bovalino Giovanni Musitano, luogotenente dei Carabinieri. Il ricordo di Cosimo Sframeli

La notizia si è diffusa rapidamente dalla Bassa friulana sino in Calabria. Allievo Sottufficiale del 33°, ha frequentato il Corso negli Istituti di formazione militare di Velletri e Firenze. La sua ...

Il calcio sceglie il Sud, ma che dice De Luca?

Il presidente del Napoli si sente 5 volte impegnato ... È calato poi il silenzio: tace la società, tace il giocatore lasciando che siano pubblicate notizie di contatti con altri club, Chelsea compreso ...

La notizia si è diffusa rapidamente dalla Bassa friulana sino in Calabria. Allievo Sottufficiale del 33°, ha frequentato il Corso negli Istituti di formazione militare di Velletri e Firenze. La sua ...Il presidente del Napoli si sente 5 volte impegnato ... È calato poi il silenzio: tace la società, tace il giocatore lasciando che siano pubblicate notizie di contatti con altri club, Chelsea compreso ...