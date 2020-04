Non si capisce niente, anche la Ghisleri bombarda Conte: "Gli italiani oggi hanno paura" (Di lunedì 20 aprile 2020) anche Alessandra Ghisleri, di fatto, boccia l'operato del governo nell'ambito della gestione dell'emergenza coronavirus. Lo fa intervenendo in collegamento a Omnibus, il programma di approfondimento del mattino su La7, dove la sondaggista di Euromedia Research premette: "La paura c'è, la salute viene considerata una necessità prima ancora del valore economico". Il punto è che, secondo la Ghisleri, in questo momento con vista sulla cosiddetta Fase 2 gli italiani sono disorientati. Tanto che il sentimento prevalente è la paura, perché - ribadisce - "al primo posto c'è la salute". E ancora, aggiunge: "La Fase 2? I cittadini vogliono decisioni comuni e condivise sia a livello centrale che locale". Insomma, l'appello a far chiarezza rivolto a Giuseppe Conte è piuttosto chiaro. Leggi su liberoquotidiano "Non si capisce una mazza - ansia - confusione. Avanti così...". Magistrale Mara Venier : anche le massacra Conte e il governo

Decreto liquidità - Giletti sbotta in diretta : “Non si capisce un bel C….”

Decreto liquidità - Giletti sbotta in diretta : “Non si capisce” (Di lunedì 20 aprile 2020)Alessandra, di fatto, boccia l'operato del governo nell'ambito della gestione dell'emergenza coronavirus. Lo fa intervenendo in collegamento a Omnibus, il programma di approfondimento del mattino su La7, dove la sondaggista di Euromedia Research premette: "Lac'è, la salute viene considerata una necessità prima ancora del valore economico". Il punto è che, secondo la, in questo momento con vista sulla cosiddetta Fase 2 glisono disorientati. Tanto che il sentimento prevalente è la, perché - ribadisce - "al primo posto c'è la salute". E ancora, aggiunge: "La Fase 2? I cittadini vogliono decisioni comuni e condivise sia a livello centrale che locale". Insomma, l'appello a far chiarezza rivolto a Giuseppeè piuttosto chiaro.

NicolaMorra63 : Questo è il crollo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane. Se non si capisce l'entità dello shock economic… - borghi_claudio : Bene @StefanoFassina a ribadire quello che diciamo da anni. Voi capite che chi non capisce è perchè non vuol capire - borghi_claudio : Vediamo se così si capisce - pascali_luciana : RT @marcopink73: Mi sorge un dubbio.. Mica ci vorrà un'altra Task Force per decifrare il Decreto ...??? Stando a quello che dicono non si c… - utente_l : @tenhwis NON CAPISCE PROPIO NIENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Non capisce E QUELL'ATLETA CONTINENTAL CHE PROPRIO NON CAPISCE... TUTTOBICIWEB.it Solo che non ricordo mi sia mai stato chiesto in alcuna fase del processo se mantenere i dati oppure no

Se poi non si arriva a capire la differenza tra un notebook da gaming ed un MacBook Pro 16" trovo inutile parlarne... Peraltro il notebook da gaming NON fa girare Catalina quindi è OT qui. Sei un ...

TASTIERA VELENOSA- SAN PAOLO? NON SCHERZIAMO!

Meglio sarebbe pensare a impianti come Palermo o Catania, se proprio si vuole giocare al sud, in città che sicuramente hanno un tifo più imparziale, sempre se si vuole giocare a porte aperte, perchè ...

Se poi non si arriva a capire la differenza tra un notebook da gaming ed un MacBook Pro 16" trovo inutile parlarne... Peraltro il notebook da gaming NON fa girare Catalina quindi è OT qui. Sei un ...Meglio sarebbe pensare a impianti come Palermo o Catania, se proprio si vuole giocare al sud, in città che sicuramente hanno un tifo più imparziale, sempre se si vuole giocare a porte aperte, perchè ...