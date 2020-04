"Non sfascio famiglie". Antonella Elia e il fidanzato dalla D'Urso, la proposta di matrimonio salta in diretta: disastro (Di lunedì 20 aprile 2020) Pace fatta. Nessuna turbolenza. Adesso Antonella Elia fa chiarezza sulla storia con Pietro Delle Piane, finito nel polverone del gossip per un presunto flirt con la sua ex quando Antonella era nella casa. Lei aveva assicurato di volerlo lasciare. “Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme”, assicura la Elia a Live Non è la D'Urso. Poi il suo fidanzato - in studio - dice che aveva preparato una proposta di matrimonio da brividi. “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto", inizia così lo “show” sentimentale di Delle Piane. “Mi avete interrotto. Avevo pure l'anello”, prosegue il fidanzato della Elia riferendosi a Vladimir Luxuria. Che rimarca: “Non voglio essere la sfascia-famiglie. Dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Pace fatta. Nessuna turbolenza. Adessofa chiarezza sulla storia con Pietro Delle Piane, finito nel polverone del gossip per un presunto flirt con la sua ex quandoera nella casa. Lei aveva assicurato di volerlo lasciare. “Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme”, assicura laa Live Non è la D'. Poi il suo- in studio - dice che aveva preparato unadi matrimonio da brividi. “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto", inizia così lo “show” sentimentale di Delle Piane. “Mi avete interrotto. Avevo pure l'anello”, prosegue ildellariferendosi a Vladimir Luxuria. Che rimarca: “Non voglio essere la sfascia-. Dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sfascio Albenga, la maggioranza a sostegno di Tomatis bacchetta l’opposizione: “Tutelare i cittadini, no allo sfascio dei conti pubblici” IVG.it Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Live Non è la D'Urso, la proposta di matrimonio salta in diretta

Albenga, la maggioranza a sostegno di Tomatis bacchetta l’opposizione: “Tutelare i cittadini, no allo sfascio dei conti pubblici”

Per giustificarsi per l’ennesima brutta figura, ovviamente, non trovano niente di meglio che farcire le loro proposte idee con il più becero populismo sul taglio degli emolumenti di alcuni ...

