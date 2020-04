“Non possiamo farlo, siamo in fascia protetta”: Marco Liorni, imbarazzo a Italia Sì (Di lunedì 20 aprile 2020) Mauro Coruzzi parla di sesso a Italia Sì Come ogni sabato pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì. Con Marco Liorni alla guida erano presenti anche i saggi Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi, quest’ultimo in collegamento da Milano. I cinque hanno fatto compagnia al pubblico di Rai Uno per ben due ore aggiornandoli anche sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Durante il dibattito Platinette ha parlato dei rapporti intimi tra marito e moglie durante la pandemia. In modo ironico lo speaker radiofonico ha chiesto come si possono fare certe cose se bisogna rimanere a distanza di almeno un metro. A quel punto il padrone di casa, ridendo e un po’ imbarazzato ha risposto così: “siamo in fascia protetta, è un po’ difficile dare delle risposte a questa ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - emergenza affitti : “Non ce lo possiamo permettere”. Centinaia di studenti fuori sede partecipano alla fotopetizione

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Ricciardi avverte : “Non possiamo permetterci una seconda ondata del virus”

Alan Kurdi a Fanpage.it : “Non possiamo resistere a lungo”. A bordo anche 2 donne e 38 minori (Di lunedì 20 aprile 2020) Mauro Coruzzi parla di sesso aSì Come ogni sabato pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata diSì. Conalla guida erano presenti anche i saggi Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi, quest’ultimo in collegamento da Milano. I cinque hanno fatto compagnia al pubblico di Rai Uno per ben due ore aggiornandoli anche sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Durante il dibattito Platinette ha parlato dei rapporti intimi tra marito e moglie durante la pandemia. In modo ironico lo speaker radiofonico ha chiesto come si possono fare certe cose se bisogna rimanere a distanza di almeno un metro. A quel punto il padrone di casa, ridendo e un po’ imbarazzato ha risposto così: “inprotetta, è un po’ difficile dare delle risposte a questa ...

Marcozanni86 : Oggi #Conte sul #Giornale. La sua narrazione sul #MES è virata da 'è un affare per #Italia' a 'è solo una possibili… - DarioNardella : Da domani scatta l’obbligo di indossare la #mascherina. Una cosa però: abbandonarla per strada è inaccettabile!!! ??… - alexbarbera : Perché non possiamo avere anche noi una classe politica all’altezza della sfida capace di dare certezze all’opinion… - inneiskogen : Mi sembra di perdermi un sacco di cose e vorrei fare così tanto ma non posso perché non possiamo andare sa nessuna… - ___BrOwNiE9___ : RT @Alviray3: possiamo pensare solo al bene delle persone che seguivamo senza troppi drama? ?????????????????????????????????????????????????????? dico senza tro… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non possiamo Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera