Nintendo Switch sarebbe introvabile negli USA a causa di... un bot (Di lunedì 20 aprile 2020) La carenza di console Nintendo Switch che affligge il Nord America in questo momento è causata, in parte, da un bot automatizzato in grado di acquistare le console nel momento in cui tornano disponibili in magazzino.Come riporta Motherboard (grazie, VGC), il nuovo "Bird Bot" open-source ha generato una nuova community in cui gli utenti, che desiderano sfruttare la carenza di unità o semplicemente ottenere un sistema per il proprio uso, condividono suggerimenti e trucchi su come ottenere il dispositivo nel momento in cui torna in vendita."Ho deciso di crearlo come uno scherzo, ma ho capito subito quanto potesse essere potente", ha detto a Motherboard il creatore di Bird Bot, Nate. "Io e i miei amici stavamo parlando della rivendita di Nintendo Switch, e ad un certo punto il mio amico, soprannominato Bird, mi ha detto che avrei dovuto fare un bot. Ed eccoci qui oggi."Leggi ... Leggi su eurogamer Nintendo Switch sarebbe introvabile negli USA a causa di un bot

Grazie ad Animal Crossing : New Horizons e Switch le azioni di Nintendo vanno alle stelle

