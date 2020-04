Natale di Roma: sono 2.773 le candeline da spegnere. Ecco tutti gli eventi in scena oggi nella Capitale (Di lunedì 20 aprile 2020) Ancora una manciata di ore e sarà il 21 aprile, giornata nella quale Roma festeggia i suoi 2.773 anni di storia. Per l’occasione sono moltissime le iniziative in programma per il compleanno della Città Eterna da seguire in tv e sui social tramite internet. Tanti gli appuntamenti digital de #laculturaincasa promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale con le istituzioni culturali cittadine. Su @culturaaRoma (Facebook, Instagram, Twitter) tutti gli aggiornamenti in diretta domani dalle 9 alle 23.30 con gli hashtag #NatalediRoma2020 #laculturaincasa #iorestoacasa. Lo spettacolo-omaggio di Max Giusti Dunque, per domani in programma segnaliamo lo spettacolo-omaggio alla Città Eterna e agli italiani, realizzato e prodotto dal Campidoglio grazie alla collaborazione gratuita di un gruppo di professionisti, interpretato ... Leggi su italiasera Parco Colosseo celebra Natale Roma aprendo porte virtuali restauro

Roma compie 2.773 anni - uno spettacolo di Max Giusti per festeggiare il Natale di Roma

