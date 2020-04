Napoli, beccato con 860 grammi di marijuana nello zaino: 27enne arrestato (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne del Gambia. I militari lo hanno notato passeggiare in largo Sant’Erasmo e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 860 grammi di marijuana. La droga era dentro il suo zaino. L'articolo Napoli, beccato con 860 grammi di marijuana nello zaino: 27enne arrestato proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Beccato a farsi una nuotata sul lungomare - 68enne sanzionato a Napoli

Napoli - si tuffa a mare dagli scogli alla Rotonda Diaz : beccato dai carabinieri in elicottero

Lascia Durazzano per andare a fare la spesa a Napoli - beccato al ritorno e multato (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcarabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hannoper detenzione di droga a fini di spaccio undel Gambia. I militari lo hanno notato passeggiare in largo Sant’Erasmo e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 860di. La droga era dentro il suo. L'articolocon 860diproviene da Anteprima24.it.

news24_napoli : VIDEO – Juventus, CR7 continua a far discutere: beccato ad una festa con… - MinutemanItaly : @DoctorWho744 @LIBEROP82664059 @BlackOrchydea Probabile, guarda io qui a Napoli, come tantissimi altri miei concitt… - PenZatore : A ME vie da ridere Napoli Agenti di Polizia hanno “beccato” un napoletano con precedenti di polizia,che svolgeva l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli beccato Napoli, beccato con 860 grammi di marijuana nello zaino: 27enne arrestato anteprima24.it De Luca vuole chiudere i confini della Campania. Solo per quelli che chiedono di entrare o anche per quelli che preferirebbero uscire?

DRONI IN SPIAGGIA A RIMINI PER SCOVARE CHI NON RISPETTA I DIVIETI: BECCATO UN PERICOLOSO AMANTE DELLA TINTARELLA - IN TRE GIORNI SEI MULTE. C’È CHI ERA A PRENDERE IL SOLE O A PASSEGGIO, ALTRI INVECE ...

Formia, beccato in stazione a spacciare eroina e cocaina: in manette pusher gambiano

Gli operatori, durante il servizio di vigilanza all’interno della Stazione Ferroviaria, hanno notato un uomo scendere da un treno proveniente da Napoli che, alla loro vista, ha cercato di raggiungere ...

DRONI IN SPIAGGIA A RIMINI PER SCOVARE CHI NON RISPETTA I DIVIETI: BECCATO UN PERICOLOSO AMANTE DELLA TINTARELLA - IN TRE GIORNI SEI MULTE. C’È CHI ERA A PRENDERE IL SOLE O A PASSEGGIO, ALTRI INVECE ...Gli operatori, durante il servizio di vigilanza all’interno della Stazione Ferroviaria, hanno notato un uomo scendere da un treno proveniente da Napoli che, alla loro vista, ha cercato di raggiungere ...