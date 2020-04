Musica per piante da appartamento (Di lunedì 20 aprile 2020) Le piante sentono la Musica? E se sì che Musica apprezzano? È quello che si è chiesto nel 1976 il pioniere della Musica elettronica canadese Mort Garson (1924-2008) quando ha composto l’album Mother Earth’s Plantasia. L’idea era meravigliosamente fricchettona: Musica di sottofondo da ascoltare in compagnia delle nostre amiche felci o dei nostri inseparabili ficus, in cosmica armonia con il verde: Musica bislacca ma anche orecchiabile e un po’ kitsch. Plantasia non ebbe molta diffusione: il disco veniva dato in omaggio a chi acquistava una pianta in un negozio di Los Angeles chiamato Mother Earth, Madre Terra. L’album è stato riscoperto e ristampato nel 2019 dalla Sacred Bones records ed è diventato un oggetto di culto. Tanto che la 19’40”, una piccola etichetta londinese di Musica classica contemporanea per ... Leggi su internazionale Firenze - Maggio Musicale : le opere e i concerti in streaming della settimana (mentre quelli dal vivo saltano causa coronavirus)

Dalla Persia preislamica - una musica legata al tempo circolare e agli astri

Ultime Notizie dalla rete : Musica per Negli ospedali Asl To3 arriva la musica per superare il Covid-19 TorinOggi.it Trolls World Tour: Francesca Michielin e Sergio Sylvestre sui loro personaggi, la musica e cantare doppiando

In un’avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy (Kendrick) e Branch (Timberlake) scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e ...

San Donà piange il chitarrista Roberto Ortolan, il suo De Gregori

SAN DONÀ Una vita dedicata alla musica quella Roberto Ortolan, chitarrista molto conosciuto a San Donà, che se ne è andato nel pomeriggio di sabato scorso. Avrebbe compiuto ...

