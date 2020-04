Municipio X: via ai lavori per manutenzione stradale e ripristino segnaletica orizzontale (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Prosegue il ripristino della segnaletica degradata nel Municipio X. Approfittando del bel tempo dei giorni scorsi e della ridotta circolazione delle auto dovuta all’emergenza sanitaria in atto, operai al lavoro sul lungomare e sulle strade del centro storico di Ostia. Un’attività quella del ripristino delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale, indispensabile per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Attività che riguarda l’intero territorio municipale. In concomitanza, prosegue anche il lavoro di manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Municipio X, considerati i fondi a disposizione per la manutenzione ordinaria relativi al bilancio nel triennio 2019 – 2021, ha stabilito di utilizzare fondi stanziati nel Piano finanziario dell’anno 2020 per un importo pari ad € 2.260.315,70. Per garantire una ... Leggi su romadailynews Municipio X : prorogato termini lavori asfaltatura Via Fiamme Gialle

Municipio II : Coronavirus - prendere in carico insediamento Via del Foro Italico

Coronavirus - a Saronno numero chiuso in Municipio : informazioni solo al telefono e via mail (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Prosegue ildelladegradata nelX. Approfittando del bel tempo dei giorni scorsi e della ridotta circolazione delle auto dovuta all’emergenza sanitaria in atto, operai al lavoro sul lungomare e sulle strade del centro storico di Ostia. Un’attività quella deldelle strisce pedonali e della, indispensabile per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Attività che riguarda l’intero territorio municipale. In concomitanza, prosegue anche il lavoro diordinaria delle strade di competenza delX, considerati i fondi a disposizione per laordinaria relativi al bilancio nel triennio 2019 – 2021, ha stabilito di utilizzare fondi stanziati nel Piano finanziario dell’anno 2020 per un importo pari ad € 2.260.315,70. Per garantire una ...

alfredoparlave1 : @virginiaraggi @Roma Ma dove? Ma quando? Roma è un cesso. Il III Municipio e precisamente via monte cervialto via E… - CervelloEx : RT @comunetn: #17aprile2020 Due aquile cittadine: ?? in primo piano, quella lapidea della fontana di piazza Duomo. In lontananza, l'aquila s… - Mariagi22629904 : RT @FraLeoncini: Prosegue l’iniziativa della #spesasospesa in Terzo Municipio: da oggi e per ogni sabato sarà possibile lasciare una spesa… - AlfredoLetizi : RT @FraLeoncini: Il mercato più grande del Municipio oggi ha dimostrato di avere anche un grande cuore: grazie agli operatori del mercato d… - AlfredoLetizi : RT @FraLeoncini: Prosegue l’iniziativa della #spesasospesa in Terzo Municipio: da oggi e per ogni sabato sarà possibile lasciare una spesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio via Municipio X: via ai lavori per manutenzione stradale e ripristino segnaletica orizzontale RomaDailyNews Mercati, all’Alberone ed a Colli Albani riaprono 50 banchi. Ma si entra solo con la mascherina

I mercati riaperti I primi a risollevare le saracinesche, nel popoloso Municipio VII, sono stati i box dell’Alberone e di Colli Albani ... La prossima apertura Non è stato invece riaperto il mercato ...

Fase 2, a Roma ci si sposterà in bici e monopattino. Raggi: “Altrimenti rischio invasione di auto”

Questi i principali percorsi utilizzati dai ciclisti e che dovrebbero essere messi in sicurezza secondo la Fiab. La Tangenziale delle Biciclette (10 km) il giro delle Mura, o i confini del I Municipio ...

I mercati riaperti I primi a risollevare le saracinesche, nel popoloso Municipio VII, sono stati i box dell’Alberone e di Colli Albani ... La prossima apertura Non è stato invece riaperto il mercato ...Questi i principali percorsi utilizzati dai ciclisti e che dovrebbero essere messi in sicurezza secondo la Fiab. La Tangenziale delle Biciclette (10 km) il giro delle Mura, o i confini del I Municipio ...