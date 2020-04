Morto Sirio Maccioni | fondatore del ristorante Le Cirque di New York | ai suoi tavoli

(Di lunedì 20 aprile 2020) 88enne di Montecatini, in provincia di Pistoia, aveva fatto fortuna negli Stati Uniti, quando nel 1974 aprì a New"Le". Aipresidenti (da Nixon passando per Carter e Clinton), star e persino Giovanni Paolo II. "Santità, prenoti invece un posto per me e per lei in Paradiso", dice al Papa.

FirenzePost : Morto il famoso cuoco Sirio Maccioni, il re della cucina italiana negli Usa. Aveva 88 anni - pygo33 : È morto a 88 anni Sirio Maccioni, fondatore del famoso ristorante #LeCirque di #NewYork - francobus100 : Morto chef Sirio Maccioni: ai tavoli del suo Le Cinque presidenti, star e persino Giovanni Paolo II, a cui chiese u… - rep_firenze : E' morto Sirio Maccioni uno dei grandi della ristorazione [aggiornamento delle 15:57] - Roberto81718393 : @pomp_y Grazie Piero ?? è triste perdere dei grandi uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sirio

Con lui se n’è andato un pezzo di Montecatini Terme. Per Sirio non vale il detto che è dei papi: morto un Sirio non se ne fa un altro. Perché un altro così non nasce più». Lo afferma il sindaco di ...Anche Papa Woityla (al quale disse: "Santità, prenoti invece un posto per me e per lei in Paradiso") nel corso del suo viaggio a New York si fermò a pranzo da Sirio Maccioni, fondatore del famoso Le ...