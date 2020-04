Morire di Covid a 200€ al giorno Rette elevate ma cure al lumicino (Di lunedì 20 aprile 2020) Quei tanti morti e il tasso di incidenza così elevato dicono che più di qualcosa non ha funzionato a dovere nella strage degli anziani colpiti dal coronavirus al Pio Albergo Trivulzio. Il Coronavirus è entrato nelle stanze della “Baggina”, come la chiamano a Milano e ha avuto gioco facile a infettare i vecchi ricoverati. Il totale dei costi sanitari è stato nel 2018 di soli 4,2 milioni. Su incassi per 68 milioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Covid-19 : se l’aria è inquinata hai più probabilità di morire - lo dice una ricerca di Harvard

Covid-19 - allarme allo zoo : la crisi economica che rischia di far morire di fame gli animali

Coronavirus - il deputato Cirielli : “Il Covid è subdolo. E’ iniziato come un forte raffreddore ma poi sono stato molto male : ho temuto di morire” (Di lunedì 20 aprile 2020) Quei tanti morti e il tasso di incidenza così elevato dicono che più di qualcosa non ha funzionato a dovere nella strage degli anziani colpiti dal coronavirus al Pio Albergo Trivulzio. Il Coronavirus è entrato nelle stanze della “Baggina”, come la chiamano a Milano e ha avuto gioco facile a infettare i vecchi ricoverati. Il totale dei costi sanitari è stato nel 2018 di soli 4,2 milioni. Su incassi per 68 milioni Segui su affaritaliani.it

redazioneiene : “Ho rischiato di morire a 38 anni, voglio dare il mio contributo perché le regole anti contagio vanno aggiornate”… - angelomangiante : È terribile ciò che continua ad accadere in troppi ospizi. Anziani infettati e lasciati soli a morire. I più fragil… - Affaritaliani : Morire di Covid a 200€ al giorno Rette elevate ma cure al lumicino - sardeinsaor : @marco_gervasoni @ferrarigop2020 @PierluigiBattis @Corriere vogliono finire l'opera,quelli che non hanno ucciso col… - AvitabileMaria : in TV tutte le aziende nella pubblicità antepongono la scritta insieme ce la faremo...se... a fallire stiamo per st… -

Ultime Notizie dalla rete : Morire Covid Meteo e CORONAVIRUS: il COVID-19 non Sparirà con il CALDO, lo CONFERMA uno STUDIO francese. Ecco i DETTAGLI iLMeteo.it Coronavirus, in Canada orrore nella casa di riposo: 31 vittime

Coronavirus, orrore in Canada L’episodio è avvenuto nella casa di riposo Herron ... ha raccontato il figlio di una vittima – Non siamo riusciti a comunicare con nessuno. Avevo paura che mia madre ...

Dopo emergenza sanitaria: più democrazia o più ‘soluzionismo’ autoritario?

Sino al covid-19 c’era un bel pezzo di mondo che da trent’anni insisteva a credere al ... Due i cambiamenti che starebbero prendendo forma, per Ece Temelkuran: «La giustizia sociale percepita come una ...

Coronavirus, orrore in Canada L’episodio è avvenuto nella casa di riposo Herron ... ha raccontato il figlio di una vittima – Non siamo riusciti a comunicare con nessuno. Avevo paura che mia madre ...Sino al covid-19 c’era un bel pezzo di mondo che da trent’anni insisteva a credere al ... Due i cambiamenti che starebbero prendendo forma, per Ece Temelkuran: «La giustizia sociale percepita come una ...