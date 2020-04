Monreale | cade e rimane impigliato nel cordino della tenda mentre gioca | morto bimbo di 3

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020). Un bambino di 3 anni di, in Sicilia, èla scorsa notteva nella sua casa: sarebbe salito sul tavolo e sarebbe scivolato finendo su una mensola di marmo perdendo i sensi endo incastrato con ili suoi genitori guardavano la tv. Hanno poi allertato i soccorsi ma era già troppo tardi. Tragedia a, in provincia di Palermo, in Sicilia, dove un bambino di 3 anni èla scorsa notte dopo essere rimasto vittima di un incidenteva nella camerettasua abitazione in via Dante. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe salito sul tavolo e sarebbe scivolato finendo su una mensola di marmo perdendo i sensi endo incastrato con il. Il tuttoil papà e la mamma stavano guardando la televisione, pensando che ...