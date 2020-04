Mollica M5s | “Mastella ritiri la decisione di abbattere i pini di viale degli Atlantici”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Se il Fraxinus excelsior di San Bartolomeo in Galdo è l’unico albero monumentale della provincia di Benevento, come risulta nell’apposito elenco regionale, occorrerà chiederne la tutela all’UNESCO! La verità è che i sindaci sanniti, e Mastella in testa, si rifiutano di ottemperare all’iscrizionealberi storici e monumentali, prescritta dalla legge n. 10/2013 e contemplata nei regolamenti comunali, per procedere senza intoppi all’abbattimento di massa, sostituendoli con essenze che potrebbero definirsi in scenograficamente opinabili, come i proposti ciliegi giapponesi. La sicurezza e l’incolumità delle persone vengono naturalmente prima di ogni cosa, ma la tutela di alberi monumentali e filari storici, come quelli delAtlantici, è assicurata dalla ...