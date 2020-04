Ministra Bonetti, La Proposta: “Contributo Da 80 a 160 Euro da Aprile in Poi per Figli Fino a 14 Anni” (Di lunedì 20 aprile 2020) Elena Bonetti, Ministra per la famiglia e le pari opportunità, ha pubblicato su facebook una Proposta relativa ad un assegno familiare. ” Alle famiglie, mai come in questo momento, serve progettualità e visione. Un Figlio non è “una tantum” ed è il motivo per il quale la Proposta che ho presentato prevede un assegno per ogni Figlio, almeno fino ai 14 anni, da Aprile a dicembre, secondo il reddito Isee: 160 Euro per redditi inferiori a 7mila Euro, 120 per redditi tra i 7 e i 40mila Euro, 80 Euro per redditi superiori.“ E continua: ” Allo stesso modo sono al lavoro per strutturare un’offerta di sostegno all’educazione e alla custodia dei Figli: congedi parentali estesi, voucher baby sitter ma anche creazione di una rete che coinvolga terzo settore, volontariato, comuni per aiutare concretamente le ... Leggi su youreduaction "Un assegno per ogni figlio fino ai 14 anni" : la proposta della ministra Bonetti

Coronavirus - bimbi al parco – La ministra Bonetti all'Iss : "Non si può rimanere a casa per anni. Politica deve prendersi responsabilità"

