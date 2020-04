Mini prestito del governo | chi prova a prendere i soldi viene trattato da criminale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dieci pagine. Con più avvertenze e minacce che banali richieste di informazioni. È questo il modulo con cui forse da oggi le imprese italiane al di sotto dei 250 dipendenti potranno presentarsi in banca per chiedere il solo finanziamento chegarantito totalmente dallo Stato: quello da 25 mila

Lo aveva assicurato anche l’Abi, pronta a farsi in quattro per erogare rapidamente quei fondi. Stiamo parlando per altro di un prestito restituibile con un massimo di 72 rate e di importo certamente ...Tra lunedì 20 e martedì 21 aprile ci si aspetta la prima ondata di richieste, secondo quanto riferisce anche Il Sole 24 Ore. In base al decreto liquidità emanato dal governo Conte, per i cosiddetti ...