Milano: uomo precipita nel cortile della casa parrocchiale, ipotesi suicidio (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 46 anni, P. D. le iniziali, è precipitato all'interno del cortile della casa parrocchiale di via San Marco a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'impatto, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto da una altezza di circa 8 metri. "Probabilmente si tratta di un gesto autolesionista", si legge nella nota dell'Areu, ma saranno le indagini dei carabinieri a chiarire la dinamica di quanto accaduto intorno alle 6.15 di questa mattina, lunedì 20 aprile. Leggi su liberoquotidiano Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto. VIDEO

