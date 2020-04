Milano | spaccia droga a bordo di un taxi | arrestato

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Durante un pattugliamento in via Pomposa nella giornata di Domenica, gli agenti sono rimasti insospettiti da un uomo che stava salendo su une hanno deciso di controllarlo. Alla vista dei carabinieri il 34enne marocchino è scappato tra le auto in sosta ma infine è stato bloccato grazie anche l’intervento di altre pattuglie che sono intervenute visto le intemperanze del sospettato. Durante il fermo è intervenuta una donna 42enne italiana che ha cominciato ad inveire contro gli agenti arrivando anche a picchiare con pugni e calci le auto di servizio. Anche lei è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione sono stati trovati addosso all’uomo 6,8 grammi di cocaina e 1970 euro in contanti. E’, ovviamente, scattato l’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ...