Milano: durante servizio di controllo per Covid-19 scoprono latitante e lo arrestano (Di martedì 21 aprile 2020) durante lo svolgimento del controllo per la prevenzione del Covid-19, gli agenti della polizia ferroviaria hanno sorpreso un 21 di origine romene e marocchine nella zona “parco centrale”, deposito delle locomotive FS. All’identificazione dell’uomo gli agenti hanno scoperto che pendeva sul suo capo un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Milano per il reato di rapina. Appresa la notizia il giovane è stato portato immediatamente in carcere. L'articolo Milano: durante servizio di controllo per Covid-19 scoprono latitante e lo arrestano proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Ciclismo - il possibile calendario delle Classiche : Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix ad agosto - Fiandre e Liegi durante il Giro d’Italia

Milano : nonostante la quarantena risse e violenze durante la notte

Coronavirus Milano - denunciate 431 persone durante i controlli (Di martedì 21 aprile 2020)lo svolgimento delper la prevenzione del-19, gli agenti della polizia ferroviaria hanno sorpreso un 21 di origine romene e marocchine nella zona “parco centrale”, deposito delle locomotive FS. All’identificazione dell’uomo gli agenti hanno scoperto che pendeva sul suo capo un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale diper il reato di rapina. Appresa la notizia il giovane è stato portato immediatamente in carcere. L'articolodiper-19e loproviene da Italia Sera.

poliziadistato : Milano in seminterrato agenti commissariato Greco Turro scoprono coltivazione con 500 piantine marijuana 3 arresti… - italiaserait : Milano: durante servizio di controllo per Covid-19 scoprono latitante e lo arrestano - sakura_yazawa : RT @quattroruote: #Coronavirus e #Fase2, i sindaci di #Milano e #Roma contro il ritorno dell'#auto: #Sala e #Raggi, pur sapendo che i mezzi… - AnnaMar71908478 : @Mala697 @mbeatrice57 Ma anche se l'avesse li ,(cosa che non credo ), perché lei a Milano aveva preso una casa dura… - Faith17699 : RT @Syndrome_Harry: Ovviamente oggi il buongiorno ve lo do con gli One Direction che si stupiscono e si emozionano con la Fan Action dedica… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano durante Milano, rider di Deliveroo multato: «530 euro durante il turno di... codacons.it Eni paga una multa da 24,5 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere l’indagine sulle presunte tangenti di Saipem in Algeria

Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Milano dovrebbero essere depositate in questi giorni. Di certo la decisione della Sec fissa alcuni punti della vicenda, al di là degli esiti ...

Coronavirus Covid-19: ActionAid, a Milano e Napoli aiuti a 450 famiglie in difficoltà

Sono le aree di Milano e di Napoli da cui parte Seeds, l’intervento di emergenza di ActionAid per dare aiuto immediato a 450 famiglie italiane e straniere in difficoltà e a rischio esclusione, spesso ...

Le motivazioni della sentenza della Corte d’appello di Milano dovrebbero essere depositate in questi giorni. Di certo la decisione della Sec fissa alcuni punti della vicenda, al di là degli esiti ...Sono le aree di Milano e di Napoli da cui parte Seeds, l’intervento di emergenza di ActionAid per dare aiuto immediato a 450 famiglie italiane e straniere in difficoltà e a rischio esclusione, spesso ...