Milano dopo l' emergenza COVID-19 | Sala | Ingressi limitati su metro | doppi turni per la

Leggi su blogo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Come cambierà la nostra quotidianitàquesta fase di assoluta? La convivenza col coronavirus-19 sarà lunga e la nuova normalità ci richiederà di accettare una serie di novità. Tutto è ancora in via di definizione, ma oggi il sindaco diBeppeha ipotizzato quali cambiamenti potrebbero essere messi in atto nelle prossime settimane.In un'intervista al Corriere Della Sera il primo cittadino diha anticipato qual è il piano a cui la città sta lavorando:Stiamo lavorando per mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla glinelle stazioni del metrò e li blocca quando si supera un certo numero. Sul pavimento delle carrozze disegneremo dei cerchi per garantire la distanza. Questo però ridurrà al 30 per cento la capienza nelle ore di ...