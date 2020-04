Michelle Hunziker moglie modello | “Tommaso Trussardi lo desiderava da anni”

Leggi su chenews

(Di lunedì 20 aprile 2020)ha dato il benvenuto tramite social al nuovo arrivato in casasvelando anche un piccolo particolare. foto Getty ImagesE’ di qualche ora fa il post pubblicato dalla conduttrice di Striscia la Notizia che da il benvenuto al nuovo arrivato in casa, fortemente voluto dal marito che loda anni. Un modo davvero efficace di passare la quarantena quello dei coniugi che in queste lunghe settimane, hanno spesso condiviso momenti di vita quotidiana. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GIULIA DE LELLIS, SVELA IL SUO SEGRTO SUI SOCIALsaluta il nuovo arrivato: “Tomaso lo”. foto Getty Imagescon un post pubblicato da qualche ora su Instragram ha dato il benvenuto al nuovo arrivato in casa e questa volta non si tratta di una nuova gravidanza. “Erano anni che Tomasoun ...