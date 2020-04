“Mi sgrida sempre…”: Amadeus, la confessione su Giovanna Civitillo, Sanremo e Soliti Ignoti (Di lunedì 20 aprile 2020) Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti a Domenica In Ieri pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore festivo condotto da Mara Venier. Tra i vari ospiti anche Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo che sono in quarantena col figlio José nella loro casa a Roma. Inizialmente il loro soggiorno nella Capitale doveva doveva durare pochi giorni ma alla fine sono lì da quasi due mesi. Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice veneta, la coppia ha parlato dei Soliti Ignoti ma anche di come procede il loro periodo di isolamento. A quel punto in modo ironico Sebastiani ha detto: “lo sgrida sempre”. Poi il professionista Rai ha parlato del figlio dicendo che fa molto fatica ad arrabbiarsi con lui. Insieme giocano in giardino e lo aiuta a fare i compiti. Quasi fatta per Sanremo 2021 Oltre a parlare della loro vita ... Leggi su kontrokultura Storie Italiane - Ignazio Moser fa una confessione : “Mi sgrida sempre” (Di lunedì 20 aprile 2020)ospiti a Domenica In Ieri pomeriggio su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore festivo condotto da Mara Venier. Tra i vari ospiti anchee la moglieche sono in quarantena col figlio José nella loro casa a Roma. Inizialmente il loro soggiorno nella Capitale doveva doveva durare pochi giorni ma alla fine sono lì da quasi due mesi. Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice veneta, la coppia ha parlato deiIgnoti ma anche di come procede il loro periodo di isolamento. A quel punto in modo ironico Sebastiani ha detto: “losempre”. Poi il professionista Rai ha parlato del figlio dicendo che fa molto fatica ad arrabbiarsi con lui. Insieme giocano in giardino e lo aiuta a fare i compiti. Quasi fatta per2021 Oltre a parlare della loro vita ...

KontroKulturaa : 'Mi sgrida sempre...': Amadeus, la confessione su Giovanna Civitillo, Sanremo e Soliti Ignoti - - frica_ : io, in quinta elementare, nella mensa della scuola che la canto come se niente fosse e la maestra che mi sgrida - lostinccalum : RT @brazxnmaura: mi immagino louis che con la sua vocina sgrida liam dicendo di non spoilerare mentre niall e harry se la ridono https://t.… - rovseshs : louis che sgrida liam perche parla troppo del progetto mi sento male #1DgroupChat - Elenaluvmusic : RT @brazxnmaura: mi immagino louis che con la sua vocina sgrida liam dicendo di non spoilerare mentre niall e harry se la ridono https://t.… -