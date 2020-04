Meteo sino al 26 aprile: PIOGGIA e TEMPORALI per più giorni sull'Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Meteo sino AL 26 aprile 2020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo è entrato decisamente nel vivo sull'Italia in quest'avvio di settimana, con l'approfondimento di una depressione mediterranea con fulcro tra le coste algero-tunisine e le due Isole Maggiori. Il sistema frontale associato tende a portare maltempo su gran parte dello Stivale e più direttamente avrà riflessi al Centro-Sud. Si è invece spostato verso il Mediterraneo l'anticiclone africano che dominava in precedenza. L'Italia è quindi sede di una depressione dove confluiscono masse d'aria diverse, quelle di estrazione afromediterranea e le infiltrazioni più fredde che sono invece richiamate dall'Europa Orientale. Complice il maltempo, le temperature sono in netta flessione anche di 6-8 gradi, verso valori prossimi alla media del periodo. I flussi più freschi da est ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia sino al 1° maggio : sarà un BRUTTO inizio - sotto il MALTEMPO

Meteo sino al 29 Aprile : GIUBBOTTI e OMBRELLI per chi uscirà si casa

Meteo Italia sino al 29 aprile : serviranno GIUBBOTTI e OMBRELLI (Di lunedì 20 aprile 2020)AL 262020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo è entrato decisamente nel vivoin quest'avvio di settimana, con l'approfondimento di una depressione mediterranea con fulcro tra le coste algero-tunisine e le due Isole Maggiori. Il sistema frontale associato tende a portare maltempo su gran parte dello Stivale e; direttamente avrà riflessi al Centro-Sud. Si è invece spostato verso il Mediterraneo l'anticiclone africano che dominava in precedenza. L'è quindi sede di una depressione dove confluiscono masse d'aria diverse, quelle di estrazione afromediterranea e le infiltrazioni; fredde che sono invece richiamate dall'Europa Orientale. Complice il maltempo, le temperature sono in netta flessione anche di 6-8 gradi, verso valori prossimi alla media del periodo. I flussi; freschi da est ...

news24_city : Meteo: in arrivo lunga fase di maltempo, tanta pioggia sino a giovedì - francang1950 : Meteo Italia sino al 28 aprile: PERTURBATO e spesso FREDDO - - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo sino al 29 Aprile: GIUBBOTTI e OMBRELLI per chi uscirà si casa - zazoomblog : Meteo sino al 29 Aprile: GIUBBOTTI e OMBRELLI per chi uscirà si casa - #Meteo #Aprile: #GIUBBOTTI #OMBRELLI - zazoomnews : Meteo sino al 29 Aprile: GIUBBOTTI e OMBRELLI per chi uscirà si casa - #Meteo #Aprile: #GIUBBOTTI #OMBRELLI -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo sino Meteo sino al 29 Aprile: GIUBBOTTI e OMBRELLI per chi uscirà si casa Meteo Giornale Meteo sino al 26 aprile: PIOGGIA e TEMPORALI per più giorni sull'Italia

che potrebbe garantire tempo discreto per il weekend del 25 aprile, anche se con nuove infiltrazioni instabili in agguato che potrebbero arrecare disturbo. Rammentiamo che le previsioni meteo con ...

World of Warcraft Shadowlands: cosa aspettarsi dalla nuova espansione

L'isola presenterà sfide di difficoltà crescente lungo tutti i dieci livelli previsti, e durante la progressione i giocatori avranno il tempo per prendere dimestichezza con nuove abilità e incantesimi ...

che potrebbe garantire tempo discreto per il weekend del 25 aprile, anche se con nuove infiltrazioni instabili in agguato che potrebbero arrecare disturbo. Rammentiamo che le previsioni meteo con ...L'isola presenterà sfide di difficoltà crescente lungo tutti i dieci livelli previsti, e durante la progressione i giocatori avranno il tempo per prendere dimestichezza con nuove abilità e incantesimi ...