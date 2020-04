Meteo Roma e Lazio 20 aprile | pioggia e temporali | torna il maltempo

(Di lunedì 20 aprile 2020)in arrivo ae nelprevisti per oggi, lunedì 20. Sulla capitale e sulle province si abbatteranno da oggi fino a mercoledì forti precipitazioni, anche di media e forte intensità. Le temperature sono in calo rispetto alla scorsa settimana e oggi arriveranno a un massimo di 17 gradi.

quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 20 Aprile 2020 e DOMANI 21 Aprile 2020 - romamobilita : Allerta meteo dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - zazoomblog : Meteo Roma del 20-04-2020 ore 06:10 - #Meteo #20-04-2020 #06:10 - Notiziedi_it : Meteo Roma, temporali sulla Capitale. Allerta gialla dalla Protezione civile -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Atac corre contro il tempo per arrivare puntuale all'appuntamento con la fase due ... oltre ai capolinea, per predisporre un presidio ". Roma servizi per la mobilità ha deciso che a salire sui bus ...Gli allenamenti casalinghi e la corsa contro il tempo per cercare di tornare a vestire la maglia della Roma il più presto possibile. Nicolò Zaniolo si è raccontato ai nostri microfoni, nel corso di un ...