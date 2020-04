Meteo, le previsioni di martedì 21 aprile. VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Italia è alle prese con un vortice ciclonico di natura nord africana che porta piogge praticamente su tutto il territorio nazionale. Da martedì e almeno fino a venerdì la perturbazione interesserà con forza tutte le regioni centro meridionali, con effetti molto più blandi al Nord. Il tempo sarà quindi molto instabile da Roma in giù con possibili locali nubifragi e colpi di vento. Mari molto mossi o agitati sulle isole maggiori e il versante tirrenico. Le temperature si porteranno vicine alle medie stagionali o leggermente al di sotto. Vediamo ora il dettaglio del tempo previsto martedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali per contrastare l'epidemia di coronavirus rimanendo a casa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Le previsioni al Nord Rapido miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali a partire dal ... Leggi su tg24.sky Previsioni Meteo Toscana : domani molto nuvoloso con piogge sparse

Previsioni meteo - leggero miglioramento da domani

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Italia è alle prese con un vortice ciclonico di natura nord africana che porta piogge praticamente su tutto il territorio nazionale. Da martedì e almeno fino a venerdì la perturbazione interesserà con forza tutte le regioni centro meridionali, con effetti molto più blandi al Nord. Il tempo sarà quindi molto instabile da Roma in giù con possibili locali nubifragi e colpi di vento. Mari molto mossi o agitati sulle isole maggiori e il versante tirrenico. Le temperature si porteranno vicine alle medie stagionali o leggermente al di sotto. Vediamo ora il dettaglio del tempo previsto martedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali per contrastare l'epidemia di coronavirus rimanendo a casa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Leal Nord Rapido miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali a partire dal ...

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di martedì 21 aprile. VIDEO - Taxistalobbyst : RT @umberta_bi: @RobertoBurioni questa farsa di andare tutte e settimane da Fazio a raccontarcela, ogni volta con 'evidenze' diverse, la st… - twiningsstab : RT @AntonioDiBari85: Usano Facebook, usano Twitter, sì fanno scannerizzare il pollice ed il viso per sbloccare lo smartphone, acconsentono… - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate lunedì 20 aprile 2020 - ilmeteonet : #20aprile Settimana piovosa in Italia! tanta #pioggia da Nord a Sud. ??? Qui le previsioni:… -