Melania Rea 9 anni fa uccisa dal marito: il ricordo dello zio e la rabbia per lo sconto di pena a Parolisi (Di lunedì 20 aprile 2020) Melania Rea nove anni fa barbaramente uccisa a coltellate dal marito Savatore Parolisi, ex Caporal maggiore dell’esercito, il 18 Aprile 2011, al Bosco delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. La giovane donna si trovava lì con la figlia e il marito, fu accoltellata di spalle, mentre si era appartata per urinare. La figlioletta di pochi mesi era in auto quando Parolisi la aggredì armato, trucidandola con le mosse inconfondibili di un militare esperto. Melania Rea massacrata a coltellate dal marito: lo struggente messaggio dello zio a 9 anni dal delitto Melania Rea non voleva altro che essere una moglie e mamma premurosa e felice. Desiderio che le è stato impedito di realizzare, come ha ben spiegato lo zio Gennaro in questo struggente messaggio su Facebook per ricordarla nel giorno del nono anniversario della sua tragica fine. ... Leggi su urbanpost Melania Rea - a pochi giorni dall’anniversario della sua morte il bel gesto della famiglia

Melania Rea, “Doniamo proventi per coronavirus”: il gesto toccante nell’anniversario della morte

I familiari di Melania Rea uccisa il 18 aprile 2011 hanno donato i fondi raccolti per l’emergenza coronavirus. Il gesto nel triste anniversario. La morte della mamma di Somma Vesuviana barbaramente ...

