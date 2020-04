“Meglio gli stadi vuoti che non giocare affatto” Uefa | fase 2 del virus | il calcio solo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il mondo si dovrà preparare a godere delsoltanto in tv, almeno per qualche tempo. Glisaranno infatti una condizione imprescindibile per poter riprendere con i campionati e le coppe senza mettere a rischio la salute. Quest'ultima è la priorità assoluta della, la tutela è la via da percorrere per tornare a. “Credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare e portare a termine la stagione. Potremmo dover riprendere senza spettatori - ha dichiarato Aleksander Ceferin in un'intervista al Corriere della Sera - ma la cosa più importante èle partite. In termi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità, anche se le partite sarannoin tv”. Il numero uno dellaè del parere che “è megliosenza ...