Marketing al servizio dell'interpretazione. Il museo Getty insegna (Di lunedì 20 aprile 2020) Il conto alla rovescia è cominciato. Tutti vicini alle porte di casa: -dammilostartchetornotraunmese-. Un disegno di Palizzi descrive il trasloco che nella tradizione napoletana si teneva sempre il giorno 4 del mese di maggio. Pregasi un pittore contemporaneo di produrre in tempi brevi un opera che sostituisca nell'iconografia classica il trasloco con la libertà riguadagnata dopo Covid 19. Tra rimandi e incertezze pare che davvero il giorno 4 di maggio potremo non solo riacquistare la nostra libertà di movimento (con opportuni presidi di protezione), ma anche far ripartire le nostre piccole o grandi attività. La vita torna. Forse non per tutti. Nessuna parola, nessun vocalizzo è stato emesso a proposito di Musei, esposizioni, teatri, cinema, cultura. Una bazzecola, direbbero in Toscana. Una cosuccia che in Italia vale circa 96 miliardi pari al ...

Innovazione e tecnologia per il 2020 di INGO

