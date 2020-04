Marat Safin, l’ex numero uno di tennis e la sua “teoria”: “Il coronavirus è stato preparato per impiantare microchip nelle persone” (Di lunedì 20 aprile 2020) “È tutto preparato per impiantare microchip nelle persone. Nel 2015, Bill Gates ha dichiarato che ci sarebbe stata una pandemia. Non credo che sia un indovino. Lo sapevano e tutti si stavano preparando”. Marat Safin, ex numero uno del tennis mondiale, allenatore e politico russo, in una diretta Instagram con il quotidiano sportivo russo Sports.ru, ha spiegato la propria teoria complottista sulla nascita e sulla diffusione del coronavirus. Secondo Safin, al World Economic Forum di Davos sono stati effettuate simulazioni prima che il virus fosse conosciuto: “E ora le persone stanno andando nel panico e credono a quello che dice la televisione. Verranno vaccinate con nanochip”. E l’ex tennista ha anche una teoria su chi sarebbero i presunti cospiratori: “Ci sono uomini più potenti dei leader politici. Quelli che gestiscono davvero i soldi ... Leggi su ilfattoquotidiano Marat Safin/ "Coronavirus creato per impiantarci microchip - Bill Gates sapeva tutto"

