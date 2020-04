mara venier rimedia gaffe massari”Regina delle gaffe”. Domenica In: Mara Venier ci ricasca, ma stavolta le ‘scuse’ sono dolcissime. Cosa è successo (Di lunedì 20 aprile 2020) Regina della Domenica, ma anche “regina delle gaffe”. Lo ha dichiarato Mara Venier a Domenica In con la solita ironia per commentare la situazione particolare verificatasi con Iginio Massari. Quest’ultimo è stato ospitato ieri, Domenica 19 aprile, per riparare alla mancanza della conduttrice veneta, che aveva ammesso di non conoscere il famoso pasticciere. Massari ha risposto con grande eleganza e con un gesto che ha spiazzato la Venier, che nel camerino ha trovato un regalo “dolce” con tanto di bigliettino. “Ne ho combinata un’altra delle mie – ha ammesso Mara in diretta – per fortuna lui non si è arrabbiato e mi ha fatto trovare in camerino un regalo buonissimo con un biglietto affettuoso. Ho già mangiato mezza scatola”. La scorsa settimana a Domenica In era successo il ‘fattaccio’. Collegata ... Leggi su caffeinamagazine "Non si capisce una mazza - ansia - confusione. Avanti così...". Magistrale Mara Venier : anche le massacra Conte e il governo

