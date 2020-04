Maltempo, Coldiretti: pioggia benefica, laghi del Nord in ripresa, ma Po come ad agosto e deficit idrico al Sud (Di lunedì 20 aprile 2020) La pioggia salva i raccolti nelle campagne italiane e strappa una tregua alla siccità che ha stretto la Penisola in una morsa con il livello del Po sceso in basso come a Ferragosto per effetto delle precipitazioni praticamente dimezzate nel 2020. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sullo stato di campi coltivati e frutteti con le riserve idriche insufficienti da Nord a sud. Con il fermo delle attività industriali per evitare i contagi da Covid-19, il Po non è mai stato così limpido con un livello idrometrico sceso a -2,53 metri al Ponte della Becca basso come a metà agosto secondo ma – evidenzia la Coldiretti – la pioggia sta dando una boccata d’ossigeno ai grandi laghi del Nord con percentuali di riempimento in crescita che vanno dal 28,2% di quello di Como al 47,1% dell’Iseo fino al 51,9% del ... Leggi su meteoweb.eu Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'ingenti danni in aziende serricole nel ragusano'

(Di lunedì 20 aprile 2020) Lasalva i raccolti nelle campagne italiane e strappa una tregua alla siccità che ha stretto la Penisola in una morsa con il livello del Po sceso in bassoa Ferrper effetto delle precipitazioni praticamente dimezzate nel 2020. E' quanto emerge da un monitoraggio dellasullo stato di campi coltivati e frutteti con le riserve idriche insufficienti daa sud. Con il fermo delle attività industriali per evitare i contagi da Covid-19, il Po non è mai stato così limpido con un livello idrometrico sceso a -2,53 metri al Ponte della Becca bassoa metàsecondo ma – evidenzia la– lasta dando una boccata d'ossigeno ai grandidelcon percentuali di riempimento in crescita che vanno dal 28,2% di quello di Como al 47,1% dell'Iseo fino al 51,9% del ...

A “Con questo caldo anomalo e la mancanza di pioggia – spiega il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – sono inevitabili le ripercussioni ... L’emergenza siccità arriva dopo il maltempo dei mesi ...

Siccità, molte colture in stress idrico

© ANSA Siccità, molte colture in stress idrico (ANSA) - ASTI, 18 APR - Se non arriveranno presto le piogge, quasi del tutto assenti da tre mesi si proflla un'emergenza siccità ...

A "Con questo caldo anomalo e la mancanza di pioggia – spiega il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – sono inevitabili le ripercussioni ... L'emergenza siccità arriva dopo il maltempo dei mesi ...