Maddaloni: «In Cina la vita sta riprendendo piano piano. Immobile? Ci sono affezionato» (Di lunedì 20 aprile 2020) Massimiliano Maddaloni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Le parole dell’ex tecnico della Primavera bianconera Massimiliano Maddaloni, ex tecnico della Primavera della Juve ed ex vice di Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SITUAZIONE IN Cina – «La vita sta riprendendo piano piano, con la gente che inizia ad uscire. È ripartito tutto, sempre però con le restrizioni. Ci viene misurata la temperatura nei luoghi in cui andiamo, utilizziamo sempre la mascherina, e quindi ora siamo molto attenti alla prevenzione. Pur camminando in strada, si cerca di non avere contatti diretti gli uni con gli altri». Immobile – «sono sincero: Immobile lo sento un po’ come una mia ... Leggi su calcionews24 “In Cina l’epidemia Coronavirus sta finendo - come pensate di fare in Italia?”. Gli attacchi di Maddaloni (Di lunedì 20 aprile 2020) Massimilianoha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Le parole dell’ex tecnico della Primavera bianconera Massimiliano, ex tecnico della Primavera della Juve ed ex vice di Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SITUAZIONE IN– «Lasta, con la gente che inizia ad uscire. È ripartito tutto, sempre però con le restrizioni. Ci viene misurata la temperatura nei luoghi in cui andiamo, utilizziamo sempre la mascherina, e quindi ora siamo molto attenti alla prevenzione. Pur camminando in strada, si cerca di non avere contatti diretti gli uni con gli altri».– «sincero:lo sento un po’ come una mia ...

junews24com : RT @BaridonMarco: ?? Massimiliano #Maddaloni, ex #Juve, in esclusiva su @junews24com ?? #Juventus - BaridonMarco : ?? Massimiliano #Maddaloni, ex #Juve, in esclusiva su @junews24com ?? #Juventus - junews24com : ?? Massimiliano #Maddaloni, ex #Juve, in esclusiva su #Juventusnews24 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maddaloni Cina Maddaloni: «La Juve è avanti rispetto a tutte. Ti rimane dentro per sempre» – ESCLUSIVA Juventus News 24 Maddaloni: «In Cina la vita sta riprendendo piano piano. Immobile? Ci sono affezionato»

Massimiliano Maddaloni, ex tecnico della Primavera della Juve ed ex vice di Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue ...

Coronavirus Campania, De Luca: “Quarantena per chi arriva da aree a rischio”. Diretta

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Campania, le ultime notizie e i contagi di oggi 18 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...

Massimiliano Maddaloni, ex tecnico della Primavera della Juve ed ex vice di Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue ...Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Campania, le ultime notizie e i contagi di oggi 18 aprile. DIRETTA | Sky TG24 ...