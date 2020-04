M5S: Lezzi, ‘minacciano ma non possono espellere, si elegga capo politico’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Intimorire chi manifesta dissenso con promesse di sanzioni e minacce di espulsioni, non alleggerirà dalle responsabilità e ora nessuno può essere espulso. Il reggente del M5S avrebbe dovuto convocare l’elezione del nuovo capo politico entro trenta giorni dall’inizio del suo incarico. Il ritardo è così prolungato che va ben oltre l’inizio dell’emergenza. Gli off (veline senza nome) contro Di Battista fanno ridere i polli. Stiamo programmando la ripartenza per l’Italia, si programmino anche gli Stati Generali”. Lo scrive in un lungo post su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi, che si sofferma a lungo sulla riconferma di Descalzi ad Eni, che ha provocato una frattura nel M5S, ma anche sul Mes: “Siamo mica diventati una corrente di Franceschini? -chiede – ... Leggi su calcioweb.eu Lezzi (M5S) a Renzi : "Dica se è dentro o fuori"

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Lezzi (M5s) : “Governo? Non si può andare avanti così” (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Intimorire chi manifesta dissenso con promesse di sanzioni e minacce di espulsioni, non alleggerirà dalle responsabilità e ora nessuno può essere espulso. Il reggente del M5S avrebbe dovuto convocare l’elezione del nuovopolitico entro trenta giorni dall’inizio del suo incarico. Il ritardo è così prolungato che va ben oltre l’inizio dell’emergenza. Gli off (veline senza nome) contro Di Battista fanno ridere i polli. Stiamo programmando la ripartenza per l’Italia, si programmino anche gli Stati Generali”. Lo scrive in un lungo post su Facebook la senatrice M5S Barbara, che si sofferma a lungo sulla riconferma di Descalzi ad Eni, che ha provocato una frattura nel M5S, ma anche sul Mes: “Siamo mica diventati una corrente di Franceschini? -chiede – ...

agorarai : Mes, divisioni nel Governo. 'Stiamo contestando un provvedimento che ha messo in ginocchio dei Paesi, al nostro non… - TV7Benevento : M5S: Lezzi, 'minacciano ma non possono espellere, si elegga capo politico'... - ViggianiM : @DeborahBergamin @GiuliaGrilloM5S Presto chiederanno l'applicazione del Cencelli anche per la spartizione degli inc… - salape2 : RT @carlakak: Concordo perfettamente con Tommaso Merlo come con Alessandro Di Battista, Nicola Morra, Barbara Lezzi e tantissimi altri. De… - MarceVann : RT @GiacomoGiura: @Mirandola59 @MarceVann @matteoc1951 Ho appena finito di vedere la diretta integrale di ieri, ottimo. E mi e' piaciuto ta… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Lezzi M5S: Lezzi, 'minacciano ma non possono espellere, si elegga capo politico' OlbiaNotizie M5S, Alessandro Di Battista divide il Movimento. Pronto un nuovo scenario politico?

Alessandro Di Battista spacca il M5S, il no alla riconferma di Claudio Descalzi AD dell’ENI Alessandro Di ... ma sarebbe accompagnato dai compagni che condividono i contenuti delle sue esternazioni: ...

Dibba? Segnale da non sottovalutare. Parola di Giannuli

Ecco perché secondo Aldo Giannuli Iniziamo da una annotazione: molti hanno parlato dell’atto ufficiale di nascita della corrente di Alessandro Di Battista nel M5S, a me sembra qualcosa di diverso e di ...

Alessandro Di Battista spacca il M5S, il no alla riconferma di Claudio Descalzi AD dell’ENI Alessandro Di ... ma sarebbe accompagnato dai compagni che condividono i contenuti delle sue esternazioni: ...Ecco perché secondo Aldo Giannuli Iniziamo da una annotazione: molti hanno parlato dell’atto ufficiale di nascita della corrente di Alessandro Di Battista nel M5S, a me sembra qualcosa di diverso e di ...