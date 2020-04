Lutto per Marco Carta, morta la nonna: "Dura lasciarti" - (Di lunedì 20 aprile 2020) Novella Toloni Il cantante ha detto addio alla nonna Elsa, che per lui era stata una seconda madre, affidando ai social un toccante messaggio Un grave Lutto ha colpito il cantante sardo Marco Carta. Nelle scorse ore è morta la nonna Elsa, la donna che lo aveva cresciuto dopo la morte dei suoi genitori. Di lei Carta aveva parlato in più occasioni Durante la sua partecipazione ad "Amici di Maria De Filippi", ricordando quanto sua nonna Elsa fosse per lui come una seconda madre. Il cantante ha dato notizia della morte della donna attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La scomparsa della signora Elsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante la donna lottasse da tempo contro una grave malattia. "È Dura lasciarti – ha scritto con parole di sconforto Marco Carta sui social network - il mio egoismo ti avrebbe voluto per ... Leggi su ilgiornale Marco Carta - la nonna è morta/ Lutto per il cantante : "Egoisticamente ti volevo qui"

Marco Carta - grave lutto per il cantante : è morta la nonna

