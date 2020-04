Lutto a Cusio, Steven Rovelli morto per coronavirus a 31 anni: era ricoverato in Germania (Di lunedì 20 aprile 2020) Lutto a Cusio. Steven Rovelli, ingegnere informatico di 31 anni residente a Cusio, in provincia di Bergamo, è morto a causa del coronavirus. Il 31enne era ricoverato a Lipsia, in Germania: era stato trasferito lo scorso 25 marzo dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lutto nel piccolo comune della Val Brembana: “È un giorno triste per la nostra Comunità”. La foto di copertina completamente nera in segno di Lutto e un messaggio di dolore e di vicinanza per la famiglia. Il Comune di Cusio, in provincia di Bergamo, piange la morte di Steven Rovelli, ingegnere informatico di soli 31 anni ucciso dal coronavirus. “È un giorno triste per la nostra Comunità – è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del comune della Val Brembana -. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31 anni, un amico, ... Leggi su limemagazine.eu Lutto a Cusio - Steven Rovelli morto per coronavirus a 31 anni : era ricoverato in Germania (Di lunedì 20 aprile 2020), ingegnere informatico di 31residente a, in provincia di Bergamo, èa causa del. Il 31enne eraa Lipsia, in: era stato trasferito lo scorso 25 marzo dall’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo.nel piccolo comune della Val Brembana: “È un giorno triste per la nostra Comunità”. La foto di copertina completamente nera in segno die un messaggio di dolore e di vicinanza per la famiglia. Il Comune di, in provincia di Bergamo, piange la morte di, ingegnere informatico di soli 31ucciso dal. “È un giorno triste per la nostra Comunità – è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del comune della Val Brembana -. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31, un amico, ...

