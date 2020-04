Luca Argentero, la fidanzata Cristina Marino: “Non so se potrà assistere al parto” (Di lunedì 20 aprile 2020) La gravidanza di Cristina Marino, vissuta in quarantena al fianco di Luca Argentero, è agli sgoccioli. A maggio, infatti, i due attori diventeranno genitori di una femminuccia in un momento così difficile come quello che l’Italia sta attaversando. Al settimanale Gente la Marino ha parlato della gravidanza, del rapporto con l’attore e della futura famiglia che vorrebbe costruire insieme a lui. Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese non impedisce comunque la nascita di nuove vite. A cominciare dalla femminuccia che Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, andrà a partorire a maggio. I due attori diventeranno infatti genitori della loro prima bambina in coppia: uno spiraglio di luce in un periodo così complicato. Intervistata dal settimanale Gente, Cristina Marino ha ... Leggi su thesocialpost Cristina Marino e il parto durante l’emergenza Coronavirus : “Luca Argentero non potrà assistere”

