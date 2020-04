L’oroscopo del giorno 20 aprile: Sole in Toro a favore di Vergine e Capricorno (Di lunedì 20 aprile 2020) Nell'oroscopo di oggi la Luna, passato anche l'ultimo quarto calante, si trova nel segno dell'Ariete e si sta avvicinando velocemente al punto di incontro con il Sole. Questo Sole però da oggi entra nel segno del Toro e si gode la pace e la tranquillità godereccia di questo segno zodiacale di terra. Leggi su fanpage La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox : previsioni astrali valide dal 20/04/2020 al 26/04/2020

L’oroscopo di oggi 18 aprile : ultimo giorno del Sole in Ariete - poi in Toro

L’oroscopo del giorno 17 aprile : amore vivace per Gemelli e Bilancia (Di lunedì 20 aprile 2020) Nell'oroscopo di oggi la Luna, passato anche l'ultimo quarto calante, si trova nel segno dell'Ariete e si sta avvicinando velocemente al punto di incontro con il. Questoperò da oggi entra nel segno dele si gode la pace e la tranquillità godereccia di questo segno zodiacale di terra.

